Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны

В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны

В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войныФото: Naina Helen Jaama / Reuters

Шведские эксперты НИИ оборонных исследований признали, что Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны в непосредственной близости от Швеции. Об этом говорится в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020», передает ТАСС.

«Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле», — заявил ответственный редактор доклада Кристер Паллин, добавив, что такое преимущество может длиться достаточно долго.

По мнению эксперта, для того, чтобы США смогли прибыть на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев. «Страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически и имеют очень разные военные возможности», — подчеркнул он.

Паллин признал, что альянсу нет необходимости наращивать свои силы, однако ему нужно действовать быстрее. «Несмотря на увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России, серьезных изменений в балансе сил не произошло», — заключил специалист.

Ранее журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие». По мнению экспертов, стратегическое положение этого места и разнообразие оружия, которое там размещено, может обеспечить успех российской стороне уже в первые часы возможной войны.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Юрист научила, как предугадать банкротство банка
Юрист научила, как предугадать банкротство банка
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Глава МВД России отчитал шведского коллегу за слова о Крыме
Глава МВД России отчитал шведского коллегу за слова о Крыме
В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны
В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны
Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма COVID-19
Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма
"﻿Ты ничего не сделал для защиты гей-сообщества!": Солнцев резко раскритиковал Сергея Лазарева
"﻿Ты ничего не сделал для защиты гей-сообщества!": Солнцев резко
Акция "Сад памяти" стартует 18 марта
Акция "Сад памяти" стартует 18 марта
Министр культуры Крыма обматерила помощников во время онлайн-совещания
Министр культуры Крыма обматерила помощников во время онлайн-совещания
Невестка Валерии опубликовала фото в купальнике через три месяца после родов
Невестка Валерии опубликовала фото в купальнике через три месяца
Неожиданно! Марина Зудина призналась, что была увлечена сыном Олега Табакова
Неожиданно! Марина Зудина призналась, что была увлечена сыном Олега
«Мне это неинтересно»: Ксения Милас призналась, что больше не смотрит «Пацанок»
«Мне это неинтересно»: Ксения Милас призналась, что больше не смотрит
Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам

Топ на сегодня

Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
В России введут штрафы за упоминание террористических организаций без пояснения
В России введут штрафы за упоминание террористических организаций без
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
Мужчина прожил более десяти лет с телом жены
Мужчина прожил более десяти лет с телом жены
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма

Еще по теме

Когда нет денег: Пентагон заявил о сокращении военного превосходства США
Британская армия признала российское военное преимущество
Эксперты США отметили преимущество России при конфликте с НАТО
Генсек НАТО: Россия отрабатывает ядерный удар по Швеции