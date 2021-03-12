В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны

Вадим Карасев

Фото: Naina Helen Jaama / Reuters

Шведские эксперты НИИ оборонных исследований признали, что Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны в непосредственной близости от Швеции. Об этом говорится в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020», передает ТАСС.

«Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле», — заявил ответственный редактор доклада Кристер Паллин, добавив, что такое преимущество может длиться достаточно долго.

По мнению эксперта, для того, чтобы США смогли прибыть на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев. «Страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически и имеют очень разные военные возможности», — подчеркнул он.

Паллин признал, что альянсу нет необходимости наращивать свои силы, однако ему нужно действовать быстрее. «Несмотря на увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России, серьезных изменений в балансе сил не произошло», — заключил специалист.

Ранее журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие». По мнению экспертов, стратегическое положение этого места и разнообразие оружия, которое там размещено, может обеспечить успех российской стороне уже в первые часы возможной войны.