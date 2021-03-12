В Совете Федерации оценили планы МИД Украины по возвращению Крыма

Вадим Карасев

Сергей ЦековФото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о планах по «возвращению» Крыма под контроль Киева представляют собой «просто очередное громкое образное заявление», считает член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает RT.

Прежде всего оно направлено на внутреннего, так сказать, слушателя. (…) Ну и для внешних хозяев Украины, которые должны понимать, что Украина по-прежнему проводит антироссийский курс и в связи с этим борется за возвращение Крыма», — отметил сенатор.

Он добавил, что на Украине на самом деле сами не понимают, какой должна быть реальная стратегия по возвращению Крыма.

«Для Украины самым полезным было бы признать справедливость и законность нахождения Крыма в составе России и улучшить с ней отношения», — резюмировал парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым. Первый из них — документ, который утвердил СНБО. Кроме того, Киев работает над объединением усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа», запланированной на 23 августа. Также Кулеба упомянул синергию. «Восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем», — пояснил глава МИД Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.