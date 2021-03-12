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В США заявили о полусотне турецких БПЛА, уничтоженных "Панцирями"

В США заявили о полусотне турецких БПЛА, уничтоженных "Панцирями"

Не менее 47 турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" российского производства во время боев на территории Ливии — такую статистику привело издание Soha Military.

В ходе расследования военкора Джеффа Яворски было установлено, что бойцы Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара регулярно сбивают турецкие беспилотники. Полсотни случаев, о которых идет в речь статье, подтверждены документально.

В общей сложности сторона, оперировавшая Bayraktar TB2, потеряла около 245 млн долларов, однако не обошлось и без уничтоженных "Панцирей" — всего ливийскому правительству удалось разбомбить девять установок. В денежном эквиваленте это около $118 млн, таким образом, в финансовом исчислении ЛНА пока вдвое опережает противников.

Причины сложившейся ситуации автор публикации видит в том, что операторы ЗРК Хафтара "раскусили" тактику операторов турецких беспилотников. Кроме того, "Панцирями" в Ливии управляют более профессионально, чем в Сирии.

Как сообщал NEWSTES, "Панцирь-С1", похищенный американцами в Ливии и тайно вывезенный в Германию, будет отправлен в США на изучение.

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По материалам: uposters.ru
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