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В Украине резко повысили штрафы за нарушение ПДД: Зеленский подписал закон

В Украине резко повысили штрафы за нарушение ПДД: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов для пьяных водителей, для нарушителей-велосипедистов и пешеходов, не соблюдающих правила. Как сообщила пресс-служба президента, 12 марта документ был завизирован, а вступит в силу через день после публикации.

Закон увеличивает штрафы за езду без ремней безопасности (до 510 грн), за превышение скорости (до 1700 грн) и проезд на «красный», за сокрытие с места ДТП (до 3400 грн), за езду без водительских прав и нахождение за рулем пьяным (до 17 тыс. гривен). За разговоры по телефону за рулем или езду с грязным номерным знаком водитель заплатит 510 гривен.

Наказание ужесточается не только для автомобилистов. Более строгие штрафы предусмотрены для пешеходов. Так, за переход дороги в неположенном месте штраф составит 255 гривен. Также будут строже наказывать не соблюдающих правила велосипедистов и лиц, управляющих водным транспортом (речными, морскими, маломерными судами).

С новым законом полицейским разрешается прилагать к протоколу видеозаписи нарушения. Патрульным возвращается право остановить автомобиль, чтобы проверить водителя на алкоголь и другие психоактивные вещества.

Напомним, увеличить штрафы за дорожные нарушения авторы закона решили после изучения статистики по ДТП. В 2020 году на дорогах Украины погибли более трех тысяч человек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «NewsTes»

Украина

По материалам: fakty.ua
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