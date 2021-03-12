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В украинских обвинениях по Крыму не нашли здравого смысла

В украинских обвинениях по Крыму не нашли здравого смыслаФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Попытки западных стран обвинить Россию в том, что она якобы не пускает в Крым наблюдателей ООН и ОБСЕ, противоречат здравому смыслу. Позицию Москвы высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

Он указал, что полуостров ежегодно посещают миллионы людей, в том числе миллион украинцев. Подобные обвинения «звучат просто жалко», — заявил дипломат.

Также Полянский прокомментировал обвинения Запада в адрес Москвы касательно ущемления прав жителей Крыма. «При этом вы закрываете глаза на атмосферу безнаказанности, ксенофобию, антисемитизм и нарушение основных прав человека на Украине. Это трусливый поступок и явная демонстрация ваших двойных стандартов», — сказал он.

Ранее 12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма. Он не пояснил, каким организациям или ведомствам необходимо предоставить доступ, но заявил, что такая необходимость продиктована международным правом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Россия

По материалам: lenta.ru
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