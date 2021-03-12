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В ВОЗ рассказали о пользе и вреде вакцины AstraZeneca

В ВОЗ рассказали о пользе и вреде вакцины AstraZenecaФото: Globallookpress.com

Польза вакцины против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca перевешивает сведения о вреде препарата. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает РИА Новости.

Харрис уточнила, что консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин в настоящий момент изучает сообщения о возникновении тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca. По ее словам, в настоящий момент неизвестно, вызвана ли подобная реакция организма введением вакцины.

На данный момент уже 11 европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Проблемы возникли с двумя партиями вакцины, одна из которых была поставлена в 17 стран ЕС.

Ранее также стало известно, что AstraZeneca еще больше сократит поставки своей вакцины в страны Европейского союза. Компания изначально обязалась поставить до конца первого квартала 2021 года 90 миллионов доз, однако в феврале сообщила, что из-за проблем с производством вынуждена сократить поставки до 40 миллионов доз. Сейчас AstraZeneca дала еще более скромные прогнозы: до конца марта она сможет предоставить ЕС лишь 30 миллионов доз препарата.

В мире

По материалам: lenta.ru
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