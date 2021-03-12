Великий пост 2021: что можно и чего нельзя делать в течение семи недель

Анастасия Иванова





15 марта у православных и грекокатоликов начинается Великий пост — важнейший и самый продолжительный из четырех многодневных постов церковного года. Главное его назначение — духовная подготовка христиан к Светлому Христову Воскресению.

История поста

Первые сорок дней Великого поста установлены в подражание Иисусу Христу, который удалился после крещения в иудейскую пустыню и сорок дней строгим постом и молитвой готовил себя к служению ради спасения человечества. Эта часть поста, которая заканчивается в пятницу перед Вербным воскресеньем, так и называется — святая Четыредесятница. (Кстати, традиция 40-дневного поста перед Пасхой была установлена еще апостолами, о чем свидетельствуют документы, относящиеся к V веку.) За Четыредесятницей следуют Лазарева суббота и праздник — Вход Господень в Иерусалим. А за ними, в понедельник, начинается Страстная неделя, посвященная воспоминаниям о событиях последних дней пребывания Спасителя на земле, его крестных страданиях. В общей сложности верующие держат пост семь недель — до Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая.

Как следует проводить Великий пост

Иван Крамской. «Христос в пустыне», холст, масло. 1872 г.

Время поста необходимо посвятить покаянию и молитве, отказу от гнева, злословия, лжи, вожделения, зависти, тщеславия и других грехов и пороков. Не зря в первые четыре дня поста и в среду на пятой его неделе (14 апреля) во время вечерних богослужений в храмах читается Покаянный канон Андрея Критского.

Вообще во время поста больше времени надо уделять церковной молитве, постараться побывать на литургии Преждеосвященных Даров, которая совершается по средам и пятницам. Обязательно надо присутствовать на службе в Крестопоклонное воскресенье (4 апреля), в субботу, 17 апреля, когда читается акафист «Похвала Пресвятой Богородице». Важно посетить богослужения и в Страстную седьмицу.

И самое главное — каждый христианин «во исцеление души и тела» в течение Великого поста должен как можно чаще принимать участие в Таинстве Причастия, установленном самим Иисусом Христом во время Тайной Вечери. Кроме того, традиционно, начиная со второй недели поста, в храмах совершается Таинство Соборования (Елеосвящения), также помогающее исцелить душевные и телесные немощи.

В Великий пост установлены и дни особого поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают умерших. В нынешнем году это 27 марта, 3 и 10 апреля.

Важно помнить и о том, что без проявления любви к ближнему вера мертва, поэтому особенно в период Великого поста надо делом и словом помогать тем, кто в этом нуждается.

Во время поста рекомендовано воздерживаться от развлечений, лености духовной и физической, не поддаваться различного рода страстям. Помочь в этом призвано телесное воздержание, в том числе и ограничения в еде.

И здесь правила поста, который держат грекокатолики, отличаются от правил, которых придерживаются православные. Так, минимальные требования к мирянам-грекокатоликам на время Великого поста, касающиеся ограничений в еде, таковы: не употреблять мяса и молочных продуктов в первый день Великого поста и в Страстную пятницу. Воздерживаться от употребления мяса (молочные продукты разрешены) по пятницам.

У православных же Великий пост является самым строгим из соблюдаемых ими постов. По церковному уставу, предназначенному в первую очередь для монастырей, на 48 дней необходимо полностью отказаться от пищи животного происхождения (от мяса, яиц и молока), рыба разрешена только в двунадесятые праздники — Благовещение (7 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (25 апреля), а рыбная икра — в Лазареву субботу (24 апреля). В понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи). Во вторник и четверг можно есть горячую пищу, но без масла (растительного), а блюда с маслом разрешены только в субботу и воскресенье.

У православных христиан Великий пост - самый строгий (фото Pixabay)

Но, хотя устав и не предусматривает отдельных правил поста для мирян, все-таки им, как правило, разрешено поститься мягче.

Календарь питания в Великий пост, адаптированный для мирян Первая неделя, 15−21 марта 15 марта, понедельник, — строгий пост, полное воздержание от пищи 16 марта, вторник, — сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб (сухоядение) 17 марта, среда, — сухоядение 18 марта, четверг, — сухоядение 19 марта, пятница, — сухоядение 20 марта, суббота, — горячая пища с растительным маслом 21 марта, воскресенье. Праздник Торжества Православия (вспоминается победа в 843 году Православия над ересью иконоборчества) — горячая пища с растительным маслом, вино Вторая неделя, 22−28 марта 22 марта, понедельник, — горячая пища с маслом 23 марта, вторник, — горячая пища с маслом 24 марта, среда, — горячая пища с маслом 25 марта, четверг, — горячая пища с маслом 26 марта, пятница, — сухоядение 27 марта, суббота, — горячая пища с маслом 28 марта, воскресенье (Церковь вспоминает святителя Григория Паламу, выразителя учения о нетварных Божественных энергиях), — горячая пища с маслом, вино Третья неделя, 29 марта — 4 апреля 29 марта, понедельник, — горячая пища с маслом 30 марта, вторник, — горячая пища с маслом 31 марта, среда, — сухоядение 1 апреля, четверг, — горячая пища с маслом 2 апреля, пятница, — сухоядение 3 апреля, суббота, — горячая пища с маслом 4 апреля, воскресенье Крестопоклонное (поклонение Кресту Господню, середина поста), — горячая пища с маслом, вино Четвертая неделя, 5−11 апреля 5 апреля, понедельник, — горячая пища с маслом 6 апреля, вторник, — горячая пища с маслом 7 апреля, среда, Благовещение Пресвятой Богородицы, — горячая пища с маслом, рыба, вино 8 апреля, четверг, горячая пища с маслом 9 апреля, пятница, — сухоядение 10 апреля, суббота, — горячая пища с маслом 11 апреля, воскресенье (Церковь вспоминает преподобного Иоанна Лествичника, автора «Лествицы» — знаменитой христианской книги о духовной жизни), — горячая пища с маслом, вино Пятая неделя, 12−18 апреля 12 апреля, понедельник, — горячая пища с маслом 13 апреля, вторник, — горячая пища с маслом 14 апреля, среда, — горячая пища с маслом 15 апреля, четверг, — горячая пища с маслом 16 апреля, пятница, — горячая пища с маслом 17 апреля, суббота, — горячая пища с маслом 18 апреля, воскресенье (Церковь вспоминает святую Марию Египетскую, раскаявшуюся грешницу, прожившую в пустыне многие годы и победившую там свои страсти), — горячая пища с маслом, вино Шестая неделя, Ваий, 19−25 апреля 19 апреля, понедельник, — горячая пища с маслом 20 апреля, вторник, — горячая пища с маслом 21 апреля, среда, — горячая пища с маслом 22 апреля, четверг, — горячая пища с маслом 23 апреля, пятница, — горячая пища с маслом 24 апреля, Лазарева суббота, — горячая пища с маслом, рыбная икра 25 апреля, воскресенье. Вход Господень в Иерусалим — горячая пища с маслом, рыба, вино Седьмая неделя, Страстная, 26 апреля — 2 мая 26 апреля, Великий понедельник (воспоминание ветхозаветной истории Иосифа, проданного братьями в Египет), — сухоядение Константин Флавицкий. "Дети Иакова продают своего брата Иосифа" 27 апреля, Великий вторник (воспоминание обличения Христом книжников и фарисеев, его притчей и бесед в Иерусалимском храме), — сухоядение 28 апреля, Великая среда (воспоминание предательства Христа Иудой), — сухоядение 29 апреля, Великий четверг (воспоминание Тайной Вечери), — горячая пища с маслом 30 апреля, Великая пятница (Воспоминание крестных страданий Спасителя, его смерти и погребения), — строгий пост, полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы, который совершается во второй половине дня в конце вечерни 1 мая, Великая суббота (воспоминание пребывания тела Христа во гробе, а души — в аду для выведения оттуда ветхозаветных праведников), — сухоядение 2 мая, Светлое Христово Воскресение, Пасха, — любая пища.

Еще большее послабление делается для больных и пожилых людей, беременных женщин и кормящих матерей, подростков и людей, занимающихся тяжелым физическим трудом. Им достаточно отказаться только от употребления мяса, и то если нет по этому поводу возражений у лечащего врача. А, например, для детишек до семи лет достаточно и просто отказа от сладкого.

Меру строгости своего поста каждый может выбрать, посоветовавшись с духовником.

Традиции Великого поста

В народном быту первый день Великого поста называется Жилавий понедiлок (от названия ржаных коржиков — «жиляники»). В своей книге «Святі і свята України» Н. Матвеева и А. Голобородько пишут, что, по традиции, в первый понедельник ели только такие коржики и тертый хрен с буряковым квасом. Было у этого дня еще два названия — Полоскозуб (считалось, что надо обязательно прополоскать зубы, чтобы в них случайно не осталось остатков скоромного после Масленицы) и Чистий понеділок (поскольку в этот день хозяйки обед не варили, посуда оставалась чистой).

А в первую субботу Великого поста принято было приносить в церковь хлеб, коливо и мед и заказывать панихиду по своим умершим близким. В Херсонской области этот обычай назывался «давати мисочку». Молитва на службе в этот день и целование креста или иконы называлось «знаменування». Считалось, что, если уйти со службы без «знаменування», молитвы на небе приняты не будут. Люди, постившиеся в этот день и готовившиеся к исповеди и причастию, назывались «спасениками». «Спасеники» приходили в церковь на утреннюю и вечернюю службы, и все это вместе носило название «віднести причастя». Первое воскресенье поста называлось неділею Збірною. Поскольку часть поста так или иначе приходилась на первый месяц весны — март, то об этом воскресном дне говорили: «Неділя Збір — вода з гір». Девушки, по старинному обычаю, варили кашу с маком и закапывали ее в землю, «щоб недоля пропала».

Четвертая неделя Великого поста в народе называлась Середохресною — с нее начинается вторая половина поста.

Пятая неделя носила название Похвальной, ведь на субботу этой недели приходилось празднование в честь иконы «Похвала Пресвятой Богородицы» (или «Дионисиатская»). По поверьям, в этот день нельзя работать, разрешено только сеять рассаду. А в среду Похвальной недели в церкви проходит всенощная служба в честь архиепископа острова Крит Андрея Критского, во время которой читается его Великий Покаянный канон. В народе эту службу называли «Андрієве стояння», или «Поклони». Девушки, желавшие выйти замуж, на этой службе до самого утра молились в церкви, надеясь, что Андрей Критский высоко оценит их старание и поможет найти хорошего жениха.

Существуют и народные приметы, связанные с погодой в Великий пост.

Так, например, утверждалось, что «Як у Чистий понеділок погода ясна, то й пшениця уродить рясна».



Считалось также, что на день 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (22 марта), приходится настоящее начало весны. Специально к этой дате хозяйки пекли постное печенье в виде птиц, которое называлось «жайворонки». И дети с этим печеньем во дворе зазывали птиц: «Пташок викликаю з теплого краю, летіть, соловейки, на нашу земельку! Жайворонки, прилетiте, весну-красну принесiте!»

А 30 марта, на Олекси, — в день памяти преподобного Алексия, человека Божия, пчеловоды впервые после зимы выносили на солнышко ульи, приговаривая: «Щоб бджоли здоровi були, роїлись, мед носили i з пасiки не втiкали».

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