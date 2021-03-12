Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владельцев секс-игрушек предупредили об их опасности

Владельцев секс-игрушек предупредили об их опасностиФото: Emmanuele Contini / Globallookpress.com

Специалисты компании ESET, специализирующейся на информационной безопасности, рассказали об опасных уязвимостях в интимных игрушках. Как говорится в докладе сотрудниц, устройства могут быть взломаны хакерами и могут навредить пользователям.

По словам экспертов, новые устройства имеют Bluetooth и доступ в интернет, а также оснащены такими функциями, как онлайн-конференция и обмен сообщениями. Специалисты Дениз Джиусто (Denise Giusto) и Сесилия Пасторино (Cecilia Pastorino) выяснили, что большинство подобных гаджетов имеют два канала связи.

При этом часто между двумя юзерами могут быть использованы серверы с конечными точками API, обрабатывающими запросы. Обрабатываемая секс-игрушками информация содержит и крайне личные данные, в том числе фотографии и видео. В случае утечки злоумышленники могут попытаться шантажировать пользователей и вымогать у них деньги.

Также интимные игрушки могут угрожать здоровью пользователей. В пример исследователи привели ситуацию с перегреванием гаджетов. К тому же теоретически злоумышленники способны перехватить контроль над устройством во время его использования, уверены они.

Джиусто и Пасторино с помощью фреймворка BtleJuice и двух BLE-ключей обнаружили уязвимость, позволяющую взять под контроль устройства и перехватывать данные. Они также нашли способ самостоятельно изменять настройки устройства, в том числе режим вибрации, без ведома пользователя.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Иран заявил о нападении террористов на корабль в Средиземном море
Иран заявил о нападении террористов на корабль в Средиземном море
Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины
Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины
В Санкт-Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу
В Санкт-Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу
Певец The Weeknd объявил бойкот «Грэмми»
Певец The Weeknd объявил бойкот «Грэмми»
Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за русско-китайского фильма
Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за
Раскрыты критерии отбора российских богачей для налоговой VIP-инспекции
Раскрыты критерии отбора российских богачей для налоговой
Обнаружена «фантастическая» разница в помощи регионам России от властей
Обнаружена «фантастическая» разница в помощи регионам России от
Гендиректор спровоцировавшей войну Китая и Джека Ма компании уволился
Гендиректор спровоцировавшей войну Китая и Джека Ма компании уволился
Поклонская назвала воссоединение Крыма с Россией уроком для Киева
Поклонская назвала воссоединение Крыма с Россией уроком для Киева
Оксана Пушкина: «Не жалею, что сделала аборт в студенческие годы»
Оксана Пушкина: «Не жалею, что сделала аборт в студенческие годы»
«Схожу с ума»: Катя Кищук впала в депрессию после ухода из группы SEREBRO
«Схожу с ума»: Катя Кищук впала в депрессию после ухода из группы
The Weeknd объявил бойкот премии "Грэмми"
The Weeknd объявил бойкот премии "Грэмми"

Топ на сегодня

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина

Еще по теме

Хакеры взломали "любимый" порносайт россиян и вымогали у них деньги
Устройства Apple подверглись фишинговой атаке
Apple признала наличие уязвимостей в iMac и iOS
Мошенники научились шантажировать россиян через Telegram