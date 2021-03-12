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Власти Китая назначат Alibaba крупнейший штраф в истории страны

Власти Китая назначат Alibaba крупнейший штраф в истории страныФото: Thomas Peter / Reuters

Антимонопольные органы Китая намерены назначить гиганту интернет-торговли Alibaba штраф на крупнейшую в истории страны сумму. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, китайские власти намерены взыскать более 975 миллионов долларов, которые в 2015 году выплатила в стране американская Qualcomm.

Alibaba, по версии регуляторов, ведет нечестную борьбу с конкурентами. Компания «наказывает» продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах. Так, Alibaba ограничивает продвижение их товаров на своих сайтах, таким образом заставляя их делать выбор в свою пользу. Регулятор потребует прекратить эту практику.

Ранее на фоне войны властей Китая с основателем Alibaba Джеком Ма предприниматели испугались, что из-за этого может замедлиться движение Пекина к статусу мирового лидера в области технологий. Инвесторы и бизнес обеспокоены отсутствием прозрачности и жестким подавлением инакомыслия.

Причиной вражды, из-за которой власти Китая заблокировали первичное размещение акций Ant Group (дочка Alibaba) , могло стать расследование о возможных бенефициарах сделки. Среди них оказались люди, связанные с политическими кланами, которые неугодны нынешней власти. В феврале Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит компанию в финансовый холдинг.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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