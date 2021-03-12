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Впервые в этом году: в Украине суточное количество заболевших ковидом приблизилось к 13 тысячам


В Украине установлен новый антирекорд 2021 года по количеству инфицированных COVID-19 — в четверг, 11 марта, коронавирусное заболевание подтвердили у 12946 сограждан, среди них — 649 детей и 450 медицинских работников. Соответствующую статистику обнародовало Министерство здравоохранения и его руководитель Максим Степанов.

На первые места по количеству новых инфицированных вышли Житомирская (1310), Винницкая (940) области, Киев (896), а также Одесская (757), Львовская (704) и Киевская (697) области.

Госпитализировать пришлось 3843 пациентов.

Скончались от осложнений за сутки 230 больных, а 4630 человек — выздоровели.

Отметим, что и количество проведенных 11 марта тестов было значительным — 100 718, из них методом ПЦР — 46396 (47 365), ИФА — 18342, экспресс-тестами на антиген — 35980.

Впервые в этом году: в Украине суточное количество заболевших ковидом приблизилось к 13 тысячам

За все время эпидемии в Украине выявили уже 1468 438 заболевших COVID-19, из которых для 27915 болезнь закончилась летально.

Напомним, впервые в 2021 году суточное количество заболевших ковидом в Украине превысило 10 тысяч 3 марта.

Фото Министерства здравоохранения

Украина

По материалам: fakty.ua
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