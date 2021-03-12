Врач перечислил риски длительного ношения наушников

Вадим Карасев

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Продолжительное использование наушников чревато развитием грибкового отита (отомикоза), формированием серной пробки и появлением контактного отита. Такую опасность в интервью радио Sputnik раскрыл врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

При этом больше всего рискуют люди, которые пользуются слуховыми аппаратами или используют наушники по много часов, например, работники кол-центров.

Кроме того, существует угроза для слуха из-за длительного прослушивания громкой музыки. «Лучше не пользоваться наушниками в общественном транспорте — там слишком шумно. Пользоваться на улице, например, по пути на работу. Продолжительность — два раза в день по полчаса, и, конечно, не на максимальной громкости, а на половине, не выше 50 процентов. Так мы не повредим ушам», — порекомендовал Зайцев.

По его словам, безопаснее использовать студийные наушники, которые полностью закрывают ушную раковину. Они изолируют человека от окружающих звуков и позволяют комфортно слушать музыку или речь. Наушники, которые вставляются в ушной проход, опаснее, так как из-за неплотного контакта их приходится помещать глубже. Из-за этого ушная сера спрессовывается и прилипает к барабанной перепонке, из-за чего появляется плотная серная пробка. Сначала может появиться чувство заложенности уха, а после разовьется контактный отит.

«При этом сам наушник стоит у барабанной перепонки и сильно воздействует на внутреннее ухо. От этого страдают волосковые слуховые клетки, так называемый кортиев орган, и начинают безвозвратно отмирать», — добавил отоларинголог.

Ранее врачи предупредили, что громкое прослушивание музыки через наушники, особенно в метро, может привести к неприятным последствиям для слуха. Также существует риск появления серной пробки и травматизация кожи наружного слухового прохода при неправильно подобранных вкладышах и вероятность баротравмы при внезапном удалении вакуумного наушника.