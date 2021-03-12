Всероссийский экспертный педсовет одобрил подходы Минпросвещения к новой системе оплаты труда педагогов

Алексей Вольцев

Всероссийский экспертный педагогический совет в сфере общего образования, созданный при Министерстве просвещения Российской Федерации, рассмотрел и концептуально одобрил ключевые подходы к изменениям системы оплаты труда педагогов, представленные ведомством. Заседание проходило при участии Министра просвещения Сергея Кравцова. На нём был рассмотрен комплекс волнующих педагогическое сообщество вопросов, среди которых особенно выделялись вопросы, касающиеся новых подходов к начислению заработной платы, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

На прошлом заседании педагоги указали на существующую излишнюю бумажную отчётность. Вскоре после этого было написано и разослано в регионы совместное с Рособрнадзором письмо, регламентирующее перечень требуемой документации.

В этом перечне количество бумаг, которые раньше заполнял учитель, сведено до минимума, чтобы ничто не отвлекало его от основной работы. Этой мерой Министр просвещения не ограничился.

«Я просил организовать мониторинг, насколько это письмо эффективно, проанализировать, что нужно сделать дополнительно, чтобы разгрузить учителя от работы, не связанной с его должностными обязанностями», – заявил Сергей Кравцов.

Директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России Андрей Милёхин в своём выступлении рассказал о мониторинге документационной нагрузки учителей, который проводится в настоящее время в трёх регионах – Московской и Ростовской областях, Приморском крае.

Большую часть обсуждений занял вопрос установления требований к системе оплаты труда педагогических работников. Сергей Кравцов сообщил, что сейчас начинается общественное обсуждение этого вопроса, и предложил всем высказывать свои идеи, касающиеся конкретных механизмов расчёта зарплаты. Многих выступающих беспокоило то, что молодёжь не очень охотно идёт работать в школы, поэтому они предлагали целый комплекс мер по решению этой проблемы – от достойной зарплаты до качественной подготовки молодых специалистов.

Работа по усовершенствованию системы заработной платы стартовала в декабре: в Министерстве сформирована межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители различных ведомств, депутатского корпуса и профсоюзных организаций.

«Мы уже начали обсуждать этот вопрос и с регионами, и с Общероссийским Профсоюзом образования», – сказал глава ведомства, предлагая активно включиться в дискуссию членам Всероссийского экспертного педсовета.

Андрей Милёхин рассказал об основных принципах и методологии Министерства в решении вопроса. Сейчас организациям предоставлено право самостоятельно определять и устанавливать систему оплаты труда педагогических работников. Это привело к многообразию используемых моделей, оснований для использования компенсационных и стимулирующих выплат, сложностям расчётов и отсутствию единых подходов к определению заработной платы. В результате даже в рамках одного региона ставки/оклады существенно различаются, а иногда оказываются ниже прожиточного минимума. Примерно половина учителей не понимают принципов начисления зарплаты, поэтому одна из главных задач – сделать систему оплаты труда понятной и прозрачной. Важно упорядочить основные компенсационные и стимулирующие выплаты. Директор департамента особо подчеркнул важность того, чтобы после введения новой системы оплаты труда реальные доходы учителей не сократились.

Глава ведомства сообщил, что уже начата системная работа с педагогическими вузами, которая приносит свои плоды: впервые за долгие годы средний балл ЕГЭ абитуриентов вырос. Вопросы нематериального поощрения труда педагогов решено было обсудить на следующем заседании.

Многие члены Совета благодарили за возможность донести до главы ведомства самые актуальные проблемы и оперативно их решать, участвовать в улучшении работы всей системы образования страны. Сергей Кравцов, в свою очередь, высказал признательность за откровенный разговор и ценную обратную связь, которая помогает принимать правильные управленческие решения.