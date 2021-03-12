Выставка вымышленного художника открылась в Новой Третьяковке

Лидия Мартынова

Выставочный проект художника Николая Кошелева "The Moon Pool. Архив", рассказывающий о нереализованном театральном проекте вымышленного художника Александра Зильверхофа, открылся в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

"Проект делался 6 лет, за это время он постоянно чистился, от него что-то отсекалось, отваливалось. У проекта есть логическое окончание, и мы действительно хотим на этом материале сделать балетную постановку", — сказал журналистам Кошелев.

Выставка-мистификация рассказывает о нереализованном театральном проекте вымышленного художника начала ХХ века Александра Зильверхофа. По замыслу создателей выставки, постановка должна была быть показана в рамках "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Для выставки создатели придумали биографию художника, его историю.

По словам куратора выставки Софии Ковалевой, проект является попыткой переосмыслить задачи современной живописи. "Продолжение методов и эстетики серебряного века в современном искусстве нам кажется не просто актуальным, но очень подходящим для такого музея, как Третьяковская галерея", — отметила Ковалева, добавив, что автор проекта не претендует на звание продолжателя эстетики искусства серебряного века.

Экспозиция начинается с макета театральной сцены, продолжается набросками и эскизами постановки. Основная работа выставки, представленная во втором зале, — фоновый занавес второго действия. Далее в экспозиции можно увидеть керамические изделия: вымышленный автор, как и настоящий, активно занимался керамикой, она могла бы быть использована и в постановке.

Выставка продлится до 18 апреля, рассказали в пресс-службе Третьяковской галереи. Автор проекта, художник Николай Кошелев родился в 1987 году в Москве, окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова, затем обучался в Нью-Йоркской академии искусств.