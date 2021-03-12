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WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф

WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка в конце 2020 года начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания выразила готовность активно сотрудничать с властями и пообещала, что продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.

По словам источников, штраф, назначенный Alibaba, превысит 975 миллионов долларов, который в 2015 года заплатила китайским властям компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.


Кроме того, от компании потребуют отказаться от практики "эр сюань и" или "выбирай одно из двух". Речь идет о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором обеих из них выступает Alibaba


Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

Экономика

По материалам: ria.ru
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