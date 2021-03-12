Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

YouTube предрекли «информационную зиму» в России из-за фильма про Крым

YouTube предрекли «информационную зиму» в России из-за фильма про КрымФото: Unsplash

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты России Александр Малькевич прокомментировал ограничение доступа к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что IT-корпорации нужно обязать соблюдать российское законодательство, и предрек «информационную зиму».

Малькевич уточнил, что YouTube не в первый раз ограничил доступ к фильмам российских СМИ, и напомнил о документальном фильме Александра Рогаткина «Беслан», которому присвоили маркировку 18+, что существенно сократило его аудиторию. Подобные действия американской платформы, по мнению Малькевича, — это акт цензуры. «Надо готовиться, так сказать, к информационной зиме», — заявил член Общественной палаты.

При этом он подчеркнул, что сам по себе фильм «Крым. Путь на Родину» не содержал никакой запрещенной информации и транслировался по российским федеральным каналам. Несмотря на это, YouTube обнаружил в нем недопустимый контент. В то же время на платформе содержатся материалы, содержащие сцены жестокости, которые видеохостинг не ограничивает. Таким образом американская площадка хочет повлиять на свободу слова и выражение мнений российских пользователей, уверен Малькевич.

«Очевидно, что подобные действия неприемлемы, они должны немедленно пресекаться. Вопрос просто в том, насколько решительно мы готовы применить имеющиеся в наших руках инструменты. Правовой инструментарий есть», — подчеркнул член Общественной палаты.

По его мнению, Россия должна обязать всех иностранных игроков, работающих на территории страны, открывать полноценные официальные представительства и вести свою деятельность в правовом поле, соблюдая местные законы. В пример Малькевич привел Турцию: мировые корпорации открыли там представительства, так как не хотели терять этот рынок. «Либо вы продолжаете зарабатывать у нас деньги, но работаете в правовом поле, уважаете цифровые права наших пользователей, либо вы этот рынок теряете», — заключил Малькевич.

Утром 12 марта стало известно, что перед просмотром фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube появляется предупреждающее сообщение о материалах, которые «могут напугать или шокировать некоторых пользователей». При этом само видео можно смотреть свободно.

Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов посчитал, что такая пометка была создана для самих сотрудников YouTube и жителей западных стран, так как «их вообще шокирует правда в последнее время». В то же время в компании Google объяснили, что ограничения появились еще в апреле 2020 года, так как в ролике содержатся сцены насилия.

Фильм «Крым. Путь на Родину» был опубликован на канале «Россия 24» 16 марта 2015 года. За шесть лет видео набрало более 13 миллионов просмотров.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Буковель» закрывают на карантин с 13 марта
«Буковель» закрывают на карантин с 13 марта
Александр Липовой публично обратился к Саше Кабаевой: «Дай мне увидеть сына!»
Александр Липовой публично обратился к Саше Кабаевой: «Дай мне
Дмитрий Нагиев: «Меня перестали раздражать чужие дети. Думал, что неизлечим»
Дмитрий Нагиев: «Меня перестали раздражать чужие дети. Думал, что
«Яндекс» задумался о покупке нового банка после срыва сделки с Тиньковым
«Яндекс» задумался о покупке нового банка после срыва сделки с
Цена бензина в России побила исторический рекорд
Цена бензина в России побила исторический рекорд
Российский рынок обновил исторический максимум
Российский рынок обновил исторический максимум
Краснодарские судьи назвали сообщения о случаях коррупции лживыми
Краснодарские судьи назвали сообщения о случаях коррупции лживыми
В Ингушетии открыли детский сад на 220 мест
В Ингушетии открыли детский сад на 220 мест
Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным тренажером
Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным
Финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы прошли в нескольких российских регионах
Финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической
Пригожин раскритиковал белорусских участников Евровидения
Пригожин раскритиковал белорусских участников Евровидения
Простила ли Карина Кросс экс-возлюбленного Даву за предательство?
Простила ли Карина Кросс экс-возлюбленного Даву за предательство?

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России
СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России

Еще по теме

В Google объяснили ограничение фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube
Задержанный в США главред USA Really вернулся в Россию
Малькевич предложил десятикратно увеличить наказание за ложные сигналы о минировании
Комиссию Общественной палаты по СМИ возглавил Александр Малькевич