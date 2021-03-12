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Зарплату в 17 тысяч рублей назвали достаточной для молодых ученых

Зарплату в 17 тысяч рублей назвали достаточной для молодых ученыхФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова заявила о скором введении минимального уровня зарплаты для молодых ученых. По ее словам, принципиальное понимание по этому поводу уже есть, а ее величина будет составлять порядка 17-20 тысяч рублей, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции о мероприятиях Года науки и технологий в регионе чиновница назвала этот уровень достаточным: он позволит «ребятам входить в эту сферу деятельности, чувствуя определенную защиту финансовую». Мануйлова подчеркнула, что такая зарплата — «начально устойчивое финансовое обеспечение для начинающих ученых».

Чиновница отвечала на вопрос по поводу скандала с зарплатами в регионе, который разгорелся после жалобы ученой Анастасии Проскуриной. В начале февраля та рассказала президенту страны Владимиру Путину, что получает 26 тысяч рублей в месяц, хотя должна зарабатывать, как указал глава государства, 80 тысяч рублей. Тогда президент поручил правительству разобраться в ситуации.

Мануйлова отметила, что для решения этого вопроса в область приезжала комиссия Минобрнауки и предварительные решения по исправлению ситуации уже приняты. В то же время она заметила, что в майских указах 2012 года говорится о средней зарплате, а это значит, что допустимо, когда кто-то получает значительно меньше этой суммы, а кто-то — на порядок больше.

На этой неделе Путин попросил правительство проанализировать ситуацию с зарплатами бюджетников и рассказать ему о результатах до 20 апреля 2021 года. Это поручение идет первым в списке тех, что сформулированы после заседания 10 февраля. На нем глава государства потребовал прекратить практику подгона показателей по доходам граждан, чтобы те соответствовали требованиям только формально.

Год назад президент объявил, что доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. Он отсылал к методике Всемирного банка, согласно которой средним классом являются люди с доходами в полтора раза выше минимального размера оплаты труда. Для России на тот момент такой доход составлял 17 тысяч рублей, в этом году он превысил 18 тысяч рублей.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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