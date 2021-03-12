Жанна Бадоева рассказала о жизни в Италии: «В Россию не тянет вообще»

Лидия Мартынова

Звезда тревел-шоу вышла замуж за бизнесмена Василия Мельничина в 2014-ом. Ради избранника телеведущей пришлось переехать вместе с детьми в Италию, где мужчина живет уже много лет. Впрочем, Бадоева не жалеет о выборе новой родины, и даже успела отказаться от украинского гражданства.

Жанна Бадоева признается, что хоть и работает в России — теледива ведет шоу на Первом канале, не хотела бы насовсем перебраться Москву. Вот уже много лет она живет в Италии, куда также перевезла детей: сына Бориса и дочь Лолиту. «Не тянет сюда?», — спросила ведущая YouTube-шоу «Стрелец-молодец». «Нет, вообще! — без раздумий ответила собеседница. — Понимаешь, если бы меня тянуло хоть чуть-чуть, я бы не жила в Италии».

Теперь холодные снежные страны для Бадоевой — большая экзотика. Правда, 44-летняя телеведущая не спешит идеализировать условия жизни на новой родине. «Там сильная бюрократия. Это просто невозможно. Чтобы оформить какой-то документ, нужно пройти семь кругов ада. Слава Богу, этим занимается только муж. Хотя с другой стороны, когда мы привезли детей в Италию, они уже на следующий день пошли в школу. Нам сказали: «Потом принесете документы». Я так удивилась… Если говорить о медицине, то в России мы привыкли, что можно вызвать доктора в любое время или скорую, аптека тоже работает 24 часа в сутки. Там такого нет. Температура 40? Придется ехать в больницу самому», — делилась Жанна.

Между тем, звезда едва может полностью погрузиться в ритм Италии. Из-за работы телеведущей приходится часто путешествовать по миру, не привязываясь ни к одной точке планеты. Бадоева признается: ей даже трудно выбрать место для отдыха.

«Слово «отпуск» для меня вообще какая-то непонятная вещь. Этого слова нет в нашей жизни. Мы можем поехать на обед в ресторан, а потом вернуться домой. Я постоянно живу в гостиницах, и ехать куда-то отдыхать опять в гостинице — нет смысла», — откровенничала она.

К слову, у Жанны и Василия пока нет общих детей. Звезда отмечает: у них нет проблем, связанных с этой темой, супруг прекрасно принял ее наследников. «У нас очень насыщенная жизнь, интересная, не все гладко. Я его очень сильно раздражаю, и он меня тоже сильно бесит, но это прекрасно. Когда ты выходишь замуж с детьми за мужчину, нужно понимать, что он не обязан их любить. Но он обязан уважать их взгляды, принимать участие, брать на себя ответственность. Если бы он не принял моих детей, я бы не вышла за него», — рассуждала телеведущая.