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Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Узнать о том, как пройдет очередная неделя марта, женщинам помогут рекомендации астрологов. Своевременные советы позволят провести грядущую неделю в хорошем настроении и не упустить перспективных возможностей.


Март уже в разгаре, и прогнозы погоды начинают радовать. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прекрасным представительницам Знаков Зодиака впустить весну в свое сердце, чтобы провести очередную неделю в хорошем настроении, а также не пренебрегать советами астрологов. Отраженные в женском гороскопе рекомендации придадут уверенности и помогут обойти стороной возможные неприятности.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам третья неделя марта принесет новые победы, но для этого важно оставаться в полном душевном равновесии. Астрологи рекомендуют Овнам поработать над собой, чтобы эмоции не стали камнем преткновения для привлечения в жизнь позитивных перемен и событий. Женщинам этого Знака важно сторониться токсичного общения и встреч с негативно настроенными людьми, чтобы не перенимать их злость и агрессию.

Женщина-Телец

Третья неделя марта пройдет для дам этого Знака успешно, если не забывать об интуиции. Благодаря внутреннему голосу получится сохранить удачу, а также избежать досадных неприятностей. На работе и в личной жизни победы будут обеспечены тем, кто уверен в себе и не привык идти на поводу чужих советов. Эмоции могут сыграть злую шутку, а значит, их нужно держать под контролем.


Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам на этой неделе астрологи рекомендуют отказаться от спешки и вдумчиво работать над решением важных вопросов. Энергетика звезд и планет не станет препятствовать привлечению любви и удачи, если отказаться от сиюминутных прихотей и действовать разумно. Отказ от чрезмерных трат поможет дамам в скором времени накопить нужную сумму на долгожданную покупку.

Женщина-Рак

Ракам на этой неделе астрологи рекомендуют направить энергию в русло получения новых знаний и опыта. Энергетика звезд и планет будет благоприятной для воплощения в жизнь смелых планов и идей, но для этого дамам этого Знака понадобится не только уверенность в своих силах, но и надежный тыл, обеспечить который сможет поддержка со стороны семьи и близких людей. Их забота и внимание помогут сохранить хорошее настроение.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют запастись удачей и восполнить энергию для того, чтобы не упустить перспективные возможности. На этой неделе у Львиц получится найти источник доходов и пополнить свои накопления, если они не будут медлить и бояться неизвестности. Их знаний и навыков будет достаточно, а значит, можно не сомневаться в своих силах. Удача улыбнется и в личной жизни, если не проводить все время в делах.


Женщина-Дева

У Дев на третьей неделе марта откроется второе дыхание, а значит, любая работа будет по плечу. Астрологи отмечают, что в период с понедельника по среду можно смело заниматься финансовыми операциями и сделками, а вторую половину недели лучше всего посвятить завершению текущих дел и отдыху. Удача в личной жизни будет сопутствовать тем, кто не боится проявления чувств.

Женщина-Весы

Дамам-Весам астрологи рекомендуют начать неделю с позитивных аффирмаций, чтобы зарядиться энергией оптимизма. Хорошее настроение будет спутником успеха и не позволит опустить руки при столкновении с трудностями на пути к личному счастью. Во второй половине недели события будут развиваться стремительно, и дамам этого Знака важно держать себя в руках, чтобы не совершить опрометчивых поступков.

Женщина-Скорпион

Третья неделя марта будет успешной для прекрасной половины Скорпионов. Это время будет удачным и для покорения новых высот в деловой среде, и для обретения личного счастья. Астрологи рекомендуют дамам-Скорпионам взять судьбу в свои руки, чтобы не притягивать в жизнь лишние проблемы и неприятности. Отказавшись от токсичных установок, женщины этого Знака смогут обрести счастье.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам астрологи рекомендуют начать неделю с позитивных аффирмаций, чтобы каждый день недели был успешным, даже если звезды и планеты посылают не самую благоприятную энергетику. Эта неделя марта будет не самой простой, однако позитивный настрой, уверенность в своих силах и желание изменить жизнь к лучшему станут спутниками успеха.

Женщина-Козерог


Женщинам-Козерогам на этой неделе астрологи рекомендуют привести чувства к равновесию, чтобы исключить неприятности из-за спешки или под влиянием настроения. Этот период будет успешным, если не откладывать решение важных вопросов и не давать себе ложных надежд. В конце недели дамы этого Знака должны быть готовы к важной встрече, которая изменит их жизнь к лучшему.

Женщина-Водолей

Дамам-Водолеям астрологи рекомендуют начать неделю с денежных аффирмаций, чтобы исключить проблемы с финансами. На этой неделе ожидаются некоторые сложности в деловой среде, которые, впрочем, не составит труда преодолеть, проявив сообразительность. Ближе к выходным удача улыбнется в личной жизни, и Водолеи смогут найти множество возможностей для того, чтобы провести время в кругу близких и дорогих сердцу людей.

Женщина-Рыбы

Рыбам третья неделя марта вряд ли покажется простой и позитивной. В первые два дня астрологи рекомендуют запастись терпением, чтобы исключить неприятности из-за поспешных решений. Со среды ситуация будет налаживаться, но женщинам этого Знака по-прежнему нельзя будет потакать сиюминутным прихотям. Умение вовремя остановиться и выдержка не позволят зайти в тупик и лишиться всего, что с таким трудом было наработано и заслужено.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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