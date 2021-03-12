"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"

Лидия Мартынова

Возможная национализация украинского предприятия "Мотор Сич" нанесет "жесткий удар" по инвестклимату в стране и вызовет резкую реакцию со стороны Китая, об этом в интервью "Деловой столице" заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть в госсобственность "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о национализации предприятия вскоре внесут на рассмотрение в парламент.