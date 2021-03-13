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"Ъ": Минтруд предложил скорректировать "детские" выплаты нуждающимся

"Ъ": Минтруд предложил скорректировать "детские" выплаты нуждающимся
В Минтруде предложили ограничить выплаты на детей российским семьям, которые имеют формально низкие доходы, но обладают существенным семейным имуществом, пишет "Коммерсант".

Как утверждает газета, эта инициатива нацелена на оказание более адресной помощи малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет.

Подчеркивается, что для получения выплат необходимо, чтобы "белые" доходы на семью были меньше, чем установленные в регионе критерии бедности. Однако есть примеры, когда некоторые семьи с неформальными доходами получали помощь. В связи с этим Минтруд и предложил "нестандартную" для социальной политики страны меру.

Россия

По материалам: ria.ru
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