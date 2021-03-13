Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Айза: «Младшему сыну дали фамилию моего первого супруга. Это был удар ниже пояса»

Айза: «Младшему сыну дали фамилию моего первого супруга. Это был удар ниже пояса»

Айза: «Младшему сыну дали фамилию моего первого супруга. Это был удар ниже пояса»

Блогер и бизнесвумен вспомнила, как сразу после рождения второго сына Элвиса доставила мужу Дмитрию Анохину немало неприятных моментов. Дело в том, что ребенка записали не на фамилию отца.


Брак между Айзой и Дмитрием Анохиным был оформлен за пределами России. Но тогда счастливые спуруги даже не предполагали, что из-за этого у них впоследствии возникнет проблема с оформлением свидетельства рождения для сына уже на родине.

«Есть прикол с тем, что мы поженились в Америке. И когда у нас родился ребенок, муж указал, что мы женаты. Но мы не получили апостиль, перевод свидетельства о браке с английского языка на русский. Поэтому когда пришли регистрировать ребенка, ему дали фамилию... Долматов. Это был удар ниже пояса», — рассказала Айза.

Получается, что теперь оба сына звезды носят фамилию ее первого мужа Гуфа (настоящее имя рэпера Алексей Долматов — прим. «NewsTes.ru»). Напомним, старший Сами родился в браке Айзы и Алексея в 2010 году. А Элвис появился на свет в 2017-м. 

С отцом Элвиса Дмитрием Анохиным бизнесвумен сейчас в разводе, но не спешит лить хейт на мужчину. «Не буду говорить плохого, потому что хорошее у нас тоже было. И самое главное — это ребенок. Я настолько сильно люблю нашего Элвиса, что если бы мне сказали, надо еще 10 раз быть с Димой, я бы 10 раз с ним была», — подчеркнула Айза.

Блогер избавилась от фамилии второго мужа и вновь стала Долматовой. По мнению телезвезды, Анохин весь период их брака пытался нажиться на ее популярности или существовал на заработанные ею средства.

«Мне кажется, он связал нас узами брака, чтобы отщипнуть от меня. Это бизнес-проект. За 5 лет женитьбы, я 5 лет работала, он 5 лет не работал», — отметила Анохина в выпуске «Респиратор Бабушкина» на RTVI.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Прокуратура потеряла видеозаписи расстрела евромайдановцев в Хмельницком в 2014 году, — адвокат
Прокуратура потеряла видеозаписи расстрела евромайдановцев
Российский врач назвал способы укрепить иммунитет при помощи сна
Российский врач назвал способы укрепить иммунитет при помощи сна
Вирусолог оценил влияние новых мутаций коронавируса на эффективность вакцин
Вирусолог оценил влияние новых мутаций коронавируса на эффективность
В Госдуме раскрыли главе МИД Украины простой способ попасть в Крым
В Госдуме раскрыли главе МИД Украины простой способ попасть в Крым
Светлана Лобода: «Однажды я пришла домой пьяная, и мама таскала меня за волосы»
Светлана Лобода: «Однажды я пришла домой пьяная, и мама таскала меня
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Айза: «Младшему сыну дали фамилию моего первого супруга. Это был удар ниже пояса»
Айза: «Младшему сыну дали фамилию моего первого супруга. Это был удар
Скромность против показушности. Фанаты расценили образ Кейт Миддлтон как ответ Меган Маркл
Скромность против показушности. Фанаты расценили образ Кейт Миддлтон
Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста
Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста
Почти треть россиян рассказали о снижении зарплаты на удаленке
Почти треть россиян рассказали о снижении зарплаты на удаленке
В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России
В Москве начнут выпуск 27 жизненно важных лекарств, которые не

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Еще по теме

«Гуф рад»: Айза Анохина дала новорожденному сыну фамилию экс-мужа
От кого рожает Айза: новый муж звезды инстаграм
Айза родила мальчика: Анохина стала мамой во второй раз
Айза Анохина познакомила своих сыновей