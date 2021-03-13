Айза: «Младшему сыну дали фамилию моего первого супруга. Это был удар ниже пояса»

Алексей Вольцев

Блогер и бизнесвумен вспомнила, как сразу после рождения второго сына Элвиса доставила мужу Дмитрию Анохину немало неприятных моментов. Дело в том, что ребенка записали не на фамилию отца.

Брак между Айзой и Дмитрием Анохиным был оформлен за пределами России. Но тогда счастливые спуруги даже не предполагали, что из-за этого у них впоследствии возникнет проблема с оформлением свидетельства рождения для сына уже на родине.

«Есть прикол с тем, что мы поженились в Америке. И когда у нас родился ребенок, муж указал, что мы женаты. Но мы не получили апостиль, перевод свидетельства о браке с английского языка на русский. Поэтому когда пришли регистрировать ребенка, ему дали фамилию... Долматов. Это был удар ниже пояса», — рассказала Айза.

Получается, что теперь оба сына звезды носят фамилию ее первого мужа Гуфа (настоящее имя рэпера Алексей Долматов — прим. «NewsTes.ru»). Напомним, старший Сами родился в браке Айзы и Алексея в 2010 году. А Элвис появился на свет в 2017-м.

С отцом Элвиса Дмитрием Анохиным бизнесвумен сейчас в разводе, но не спешит лить хейт на мужчину. «Не буду говорить плохого, потому что хорошее у нас тоже было. И самое главное — это ребенок. Я настолько сильно люблю нашего Элвиса, что если бы мне сказали, надо еще 10 раз быть с Димой, я бы 10 раз с ним была», — подчеркнула Айза.

Блогер избавилась от фамилии второго мужа и вновь стала Долматовой. По мнению телезвезды, Анохин весь период их брака пытался нажиться на ее популярности или существовал на заработанные ею средства.

«Мне кажется, он связал нас узами брака, чтобы отщипнуть от меня. Это бизнес-проект. За 5 лет женитьбы, я 5 лет работала, он 5 лет не работал», — отметила Анохина в выпуске «Респиратор Бабушкина» на RTVI.