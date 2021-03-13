Алексей Панин: «С удовольствием отказался бы от российского гражданства»

Анастасия Иванова

В прошлом году Алексей Панин вместе с дочкой уехал жить в Испанию. Там актер уже обзавелся собственной недвижимостью. По словам артиста, по России он совершенно не скучает.

43-летний Алексей Панин не прочь получить гражданство за рубежом. Только вот пока актеру не удается осуществить желаемое. Как признался артист, ни одна страна Евросоюза, включая Испанию, не собирается предоставлять ему свой паспорт. «Я бы с удовольствием отказался от российского гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство», — сообщил он в программе «Культурный код» на Радио «Комсомольская правда».

Панин не скрывает, что в Россию его совершенно не тянет. По словам звезды фильма «Жмурки», в Москве он давно перестал себя комфортно чувствовать. «Я не могу сказать, что мне все нравится в Испании, во Франции или в Америке. Мне что-то нравится в Испании, что-то — во Франции, что-то нравится в России. Но сказать, что я чувствую, что это моя родина — нет. Не смейтесь надо мной, но я, наверное, больше человек мира», — отметил артист.

К слову, Алексей приезжает на родину лишь для заработка. После съемок артист сразу же улетает обратно в Испанию, ведь там его ждет дочь Аня. «Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съемки, я прилетал, с удовольствием провел пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России», — заключил актер.

Впрочем, через несколько месяцев Панин точно вернется в Москву. Актер планирует получить наследство покойной матери. Отметим, что Алексей станет обладателем машины, дома в деревне и двухкомнатной квартиры в Коньково.