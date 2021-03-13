Алена Савкина помирилась с Ильей Семиным

Вадим Карасев

Алена Савкина снова порхает бабочкой по сторис, не в силах сдержать улыбку счастья. Она уже помирилась с Ильей Семиным, который, как и предсказывали подписчики, переждал 8 марта и вернулся. Подарки дарить не надо, а Алена теперь цветет и пахнет, уже подыскивает в столице более просторную квартиру и намекает на вторую беременность.

«Мы приехали смотреть квартиру. Места теперь нужно больше», - радостно объявляет Алена фолловерам.

У Алены Савкиной радость. К ней вернулся бросивший ее накануне Женского дня Илья Семин. Перед праздником Алена впала в истерику из-за расставания, каталась полураздетая по городу, бегала по сугробам, курила и плакала, общаясь с фолловерами. Хейтеры злорадствовали, поклонники успокаивали, все были единодушны во мнении, что ждать возвращения осталось недолго, пишет newstes.ru.Теперь Алена хочет перебраться из Одинцово в Москву, ей нужна просторная квартира, чтобы в парадной была консьержка, а из окна можно было видеть красивые новостройки. Пользователи сразу сделали вывод из слов Алены о необходимости обзавестись более просторным жильем, что она беременна от Семина. Не для родственников же из Владивостока ей понадобилась квартира?Весь день Алена провела в поисках квартиры в компании сына и возлюбленного, которые отлично поладили, чем и радуют Савкину. Своим подписчикам Алена обещает хорошую новость, которую и так все обсуждают. И продолжают удивляться, куда смотрит Татьяна Владимировна. У жениха ни работы, не источника доходов, дождаться от него невозможно не то что подарков, а просто оплаты собственных нужд.На проекте Татьяна Владимировна очень быстро разбиралась со всеми неугодными женихами, а сейчас почему-то медлит и вообще никак не проявляет своего недовольства. Поверить в то, что ей нравится Семин, пользователи не могут, поэтому пытаются сами додумать причину такого спокойствия. Возможно, она в беременности и телебабушке хочется, чтобы хотя бы у второго ребенка был родной отец?