Алена Савкина рассказала свою нестандартную историю любви

Вадим Карасев

Алена Савкина продолжает делать все для того, чтобы выводить хейтеров из себя. Молодая мамочка решила поделиться историей ее отношений с Ильей Семиным и снова уверяет, что любовь пройдет все, намекая на тяжкие испытания, которые выпали на их долю. Хотя единственное их испытание - это ее склонность устраивать истерики на пустом месте.

«Наша история не совсем стандартная. Не всем понятная, и не каждый в неё поверит. Мы познакомились, да-да, в совсем не месте для знакомств серьёзных. Познакомились в стриптиз-клубе, просто встретились взглядами. После стали общаться, встречались вне клуба, гуляли в парках, пили кофе», - начала рассказ Алена.

У Алены Савкиной, как считают ее подписчики, любовь приходит вахтами. Одну неделю она кричит, что любит и не может жить без партнера, другую - что все кончено, она страдает, ее сердце разбито, мужчины не нужны, надо жить для сына. Так как неделя страданий прошла, и Алена снова довольна, пришло время рассказывать про любовь, преодолевающую препятствия, пишет newstes.ru.Потом они захотели быть вместе, и она страдала, наблюдая за работой избранника. В клуб она ходила часто, и они расставались, и снова сходились. Мешала ревность, но Алена не могла не ревновать. Она всегда думала, что влюбиться в стриптизера невозможно, но все происходит по воле судьбы, так и их жизнь.По мнению Алены, нет ни хороших, ни плохих людей, все одинаковые, но с разными нормами. Не нужно придерживаться правил, их нет, уверяет Савкина, готовая любить вопреки всем. Сейчас они решили жить вместе и совсем скоро поделятся с фолловерами потрясающей новостью, обещает Алена. Большинство фолловеров уверены, что речь о беременности.Каждый второй комментатор советует Савкиной не торопиться заявлять о любви, критикуют легкомыслие, удивляются терпению Татьяны Владимировны, которой теперь понадобятся корвалол, валидол, валерьянка. И предсказывают, что через неделю Алена будет кричать о несчастной любви, разбитом сердце и нежелании жить.