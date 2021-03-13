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Алена Савкина рассказала свою нестандартную историю любви

Алена Савкина рассказала свою нестандартную историю любви

Алена Савкина продолжает делать все для того, чтобы выводить хейтеров из себя. Молодая мамочка решила поделиться историей ее отношений с Ильей Семиным и снова уверяет, что любовь пройдет все, намекая на тяжкие испытания, которые выпали на их долю. Хотя единственное их испытание - это ее склонность устраивать истерики на пустом месте.

У Алены Савкиной, как считают ее подписчики, любовь приходит вахтами. Одну неделю она кричит, что любит и не может жить без партнера, другую - что все кончено, она страдает, ее сердце разбито, мужчины не нужны, надо жить для сына. Так как неделя страданий прошла, и Алена снова довольна, пришло время рассказывать про любовь, преодолевающую препятствия, пишет newstes.ru.
«Наша история не совсем стандартная. Не всем понятная, и не каждый в неё поверит. Мы познакомились, да-да, в совсем не месте для знакомств серьёзных. Познакомились в стриптиз-клубе, просто встретились взглядами. После стали общаться, встречались вне клуба, гуляли в парках, пили кофе», - начала рассказ Алена.

Потом они захотели быть вместе, и она страдала, наблюдая за работой избранника. В клуб она ходила часто, и они расставались, и снова сходились. Мешала ревность, но Алена не могла не ревновать. Она всегда думала, что влюбиться в стриптизера невозможно, но все происходит по воле судьбы, так и их жизнь.

По мнению Алены, нет ни хороших, ни плохих людей, все одинаковые, но с разными нормами. Не нужно придерживаться правил, их нет, уверяет Савкина, готовая любить вопреки всем. Сейчас они решили жить вместе и совсем скоро поделятся с фолловерами потрясающей новостью, обещает Алена. Большинство фолловеров уверены, что речь о беременности.

Каждый второй комментатор советует Савкиной не торопиться заявлять о любви, критикуют легкомыслие, удивляются терпению Татьяны Владимировны, которой теперь понадобятся корвалол, валидол, валерьянка. И предсказывают, что через неделю Алена будет кричать о несчастной любви, разбитом сердце и нежелании жить.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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