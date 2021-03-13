Алла Пугачева посетила вечеринку Насти Ивлеевой

Влада Некрасова

Сегодня состоялась большая и шумная вечеринка по случаю 30-летия Насти Ивлеевой. Среди гостей отметились Элджей, Моргенштерн, Ксения Собчак, Николай Баской, Филипп Киркоров, Даня Милохин, Александр Ревва, Роман Каграманов, Карина Кросс, Нюша, Алексей Ершов, Джиган, Максим Галкин и сама Алла Пугачёва.

Примадонна была в модном платье, танцевала, зажигала и поздравляла именинницу. Правда передвигалась Алла Борисовна с трудом и всё время держалась за плечо Максима Галкина. «Настюша, поздравляю тебя с 30-летием, это такая фигня, желаю тебе пережить меня и дожить до ста лет» — прокомментировала легенда.

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