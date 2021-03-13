Алла Пугачева унизила Филиппа Киркорова на дне рождения Ивлеевой

Анастасия Иванова

Вчера телеведущая Анастасия Ивлеева устроила громкую вечеринку в стиле кибер-барокко в честь своего дня рождения. На праздник к имениннице приехал весь шоу-бизнес. Николай Басков, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Регина Тодоренко и многие другие пришли поздравить Ивлееву.

День рождения телеведущей проходил в ресторане на Арбате. Не обошелся праздник и без Филиппа Киркорова. Король поцеловал именинницу и преподнес ей дорогой подарок. К дресс-коду артист отнесся внимательно и появился в блистательном белом пиджаке и шляпе. Казалось, Филипп будет в самом центре внимания. Однако на торжество прибыла Алла Борисовна Пугачева. Примадонна прошла мимо бывшего супруга и даже не поздоровалась с ним. После этого все внимание прессы и гостей было приковано только к Алле Пугачевой. Певица отдала предпочтение классике. Она появилась в черном платье и шляпе с бантом.

Филипп Киркоров не смог справится с полным безразличием Пугачевой и сразу же уехал. Причиной такого поступка стали проблемы в отношениях с бывшей супругой. В Сети поговаривают, что артисты так и не смогли примириться.