Анна Левченко похвасталась привилегированными родами

Вадим Карасев

Анна Левченко каждые несколько дней прибывает в больницу, жалуясь на плохое самочувствие, а затем покидает заведение, уверяя, что ей стало лучше, и в больнице скучно. Врачи смотрят сквозь пальцы на поведение беременной, а все потому что у Ани оплачен дорогой пакет. Девушка показала список вариантов, которые были, и выбрала самый дорогой из них.

«Счастья вам», «Так жду, когда уже малыш появится», «Жалко, что Валера не с вами», - высказываются подписчицы.

Экс-участница родит со дня на день и продолжает приезжать в роддом и уезжать каждые несколько дней. Врачи на капризы Анны Левченко смотрят снисходительно, и она наконец-то объяснила почему. Будущая мамочка выбрала пакет «Привилегия» на почти 300 тысяч рублей. В списке также есть базовая программа за 177 тысяч рублей, «Мама и малыш» за 205 тысяч рублей и вип почти за 400 тысяч рублей, пишет newstes.ru.Первое время после телестройки многие экс-участники живут роскошно. Например, когда Сергей Захарьяш ушел вместе с Лилей Четрару, они сняли дорогую квартиру, принялись покупать всевозможные мелочи, без которых вполне могли бы обойтись, а через два месяца за квартиру нечем было платить, пара разбежалась и разъехалась.Аня тоже пока шикует, катается из больницы домой и обратно, сейчас она снова расслабляется в палате, где у нее есть массаж и другие способы расслабиться. Валера Блюменкранц тоже не напрягается написанием красивых постов об ожидании сына. Он исчез еще перед 8 марта, но предполагается, что в роддоме объявится по первому зову Ани.Пара планировала партнерские роды, возможно, поэтому Валера и скрылся, почувствовав, что не готов к такому подвигу. Но Аня не успевает скучать по мужу, по ее словам, у нее 25 тысяч молодых мам в подписчицах, они делятся полезной информацией, воспоминаниями, дают ей советы. Остальные просто ждут, когда же она объявит радостную новость о рождении сына.