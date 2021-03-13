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"Artik & Asti" ностальгируют по 2000-м в новом мини-альбоме "Миллениум"

"Artik & Asti" ностальгируют по 2000-м в новом мини-альбоме "Миллениум"
Участники поп-дуэта "Artik & Asti" Анна Дзюба и Артем Умрихин представили на всех цифровых платформах новый мини-альбом "Миллениум".

"Каждую из вас, которой хотя бы раз разбивали сердце, я чувствую, я понимаю как никто! Пусть каждая песня в этом нашем альбоме поднимает тебя с колен, возрождает тебя, и возвращает тебе силы идти дальше и расти! Вытри слезы, детка, ты будешь жить. Ты — лучшее, что случалось в его жизни! Знай это!" — написала Анна Дзюба в инстаграме.


В трек-листе четыре душевных композиции "Истеричка", "Бла бла", "Лампочки" и "Миллениум", созданные в стилистике поп-музыки 2000-х годов. В них исполнители снова затрагивают тему расставаний и призывают девушек, столкнувшихся с этим, быть "сильными".


"Я буду всегда с тобой, слушай мой голос и воскресай, моя девочка! Не плачь, не грусти, не жалей и не страдай. Собирай последнюю волю в кулак. Все будет хорошо. Обнимаю", — обратилась к пользователям Анна.

"Крутой альбом! Каждая песня — в самое сердце", "Дождалась. Теперь есть, что слушать и кайфовать. Спасибо", "Каждый трек — прямое попадание в сердечко", — прокомментировали подписчицы.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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