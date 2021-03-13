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«Аватар» обогнал «Мстители: Финал» по кассовым сборам

«Аватар» обогнал «Мстители: Финал» по кассовым сборамФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Картина Джеймса Кэмерона «Аватар», вышедшая в 2009 году, обогнала предыдущего рекордсмена по кассовым сборам — фильм 2019 года «Мстители: Финал». Об этом сообщает портал LAD Bible.

По данным издания, «Аватару» удалось повысить кассовые сборы благодаря повторному показу в Китае. С его помощью картина заработала еще 8,9 миллиона долларов.

В общей сложности кассовые сборы «Аватара» составили 2 798 579 794 доллара, а фильма «Мстители: Финал» — 2 797 501 328 долларов.

Кэмерон объяснил интерес к «Аватару» тем, что темы, которые затрагиваются в картине, до сих пор интересны зрителям. «Мы сталкиваемся с изменением климата, вырубкой лесов, а наши отношения с природой в большей опасности, чем когда бы то ни было. "Аватар" говорит обо всех этих вещах, поэтому это фильм на все времена», — цитирует издание режиссера.

«Аватар» вышел в прокат в 2009 году. Лента десять лет удерживала лидерство по сборам. В апреле 2019 года фильм «Мстители: Финал» побил этот рекорд. По итогам первого дня проката фильм выручил 156,7 миллиона долларов. По этому показателю он обошел прошлого лидера по сборам — картину «Звездные войны: Пробуждение силы», заработавшую в день премьеры в 2015 году 119 миллионов долларов.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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