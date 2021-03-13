Байдену снова запретили говорить с журналистами

Вадим Карасев

Помощники президента США Джо Байдена опять запретили ему общаться с журналистами. Репортеры пытались задать политику несколько вопросов во время его прогулки в хозяйственный магазин, находящийся в Вашингтоне, пишет Daily Mail.

Около десяти минут Байден осматривал магазин вместе с владельцами, после чего корреспонденты попытались задать ему несколько вопросов, в том числе касающихся кризиса на границе с Мексикой. Однако помощники президента не дали ему ответить и попросили прессу уйти.

Политический деятель занимает должность главы США уже 48 дней, и ни одной пресс-конференции так и не было организовано. Это является столетним рекордом: предыдущие американские лидеры проводили официальную встречу с журналистами спустя примерно месяц. Пресс-служба Белого дома пообещала организовать беседу с прессой до конца марта.

Ранее NEWSTES писал, что Байден попросил Канаду вложиться в оборону Арктики.