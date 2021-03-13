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Белый дом отказался назвать ответственного за кибератаку на ПО Microsoft

Белый дом отказался назвать ответственного за кибератаку на ПО MicrosoftФото: Kevin Lamarque / Reuters

Белый дом отказался назвать ответственного за кибератаку на программное обеспечение (ПО) компании Microsoft. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Я сегодня не в состоянии указать на ответственного. Но я обещаю, что мы будем в состоянии определить ответственного за эту атаку в ближайшем будущем», — сказал он. По его словам, американские власти прямо укажут на того, кто, по их мнению, совершил данную кибератаку.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена изучает варианты реагирования на взлом сетей компаний и предприятий через ПО Exchange Server от Microsoft. Отмечалось, что корпорация находится в контакте с администрацией и правительственными ведомствами по вопросу обеспечения безопасности компаний, которые потенциально могли пострадать от действий хакеров.

Microsoft выпустила обновление Exchange Server, которое закрывает уязвимость, используемую хакерами. Однако, по мнению специалистов по кибербезопасности, в данном случае необходимо провести полноценный анализ всех систем и программ, которые были задействованы во взломе. Специалисты уверены: если в компании пользуются сервисом Microsoft Exchange, то крайне вероятно, что их системы подвергали взлому.

В мире

По материалам: lenta.ru
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