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Биткоин впервые в истории подорожал до 59 тысяч долларов

Биткоин впервые в истории подорожал до 59 тысяч долларовФото: Frank Jordans / Associated Press

Курс биткоина впервые в истории превысил отметку 59 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Coindesk, 13 марта за один биткоин давали 59,354 тысячи долларов (4,348 миллиона рублей). Таким образом, был побит рекорд конца февраля, когда стоимость биткоина впервые превысила 57 тысяч долларов.

За 2020 год криптовалюта подорожала в четыре раза. Пик был пройден 22 февраля, после чего началось падение. В марте курс вновь стал расти на фоне шумихи вокруг токенов NFT — технологии регистрации произведений искусства на базе криптовалюты Ethereum. 11 марта работа художника Майка Винкельманна, зарегистрированная как NFT, ушла с аукциона Christieʼs за 69,3 миллиона долларов (более пяти миллиардов рублей).

В начале марта генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что в течение следующего десятилетия курс биткоина может вырасти до миллиона долларов. По его мнению, в конечном итоге биткоин станет мировой валютой.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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