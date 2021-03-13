Bloomberg: посол ЕС предложил создать новый план в отношениях с Россией

Влада Некрасова

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Такое предложение, как отмечает агентство, Эдерер сделал во время обеда с главой дипломатии Жозепом Боррелем в понедельник. Эдерер заявил, что "позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте" и должна быть изменена, он также рекомендовал Европейскому совету поручить Боррелю разработать новый план дальнейших шагов, пишет Блумберг. Помимо Эдерера, на мероприятии присутствовали ряд высокопоставленных чиновников ЕС.