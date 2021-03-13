Более половины россиян поддержали идею создания отечественной ОС

Вадим Карасев

По данным опроса ВЦИОМ, 57% россиян одобряют идею разработки отечественной операционной системы для компьютеров: 27% опрошенных относятся к этому крайне положительно, а 30% склоняются к позитивной оценке.

Наибольшее одобрение такие планы получили у респондентов в возрасте 45–59 лет и от 60 лет и старше (по 65%). Нейтрально к ним относятся 27%, среди молодежи (18–24 лет) доля составила 43%.

Только 9% участников опроса отнеслись к идее отечественной ОС негативно. Среди сограждан в возрасте 18–24 лет такую позицию занимают 18% опрошенных. 7% людей не смогли определиться со своим ответом вообще.

39% россиян отметили, что российские программы и приложения скорее надежнее, чем зарубежные. Наоборот посчитали 31% опрошенных, а затруднились ответить 30%.

Опрос был проведен 4 марта среди 600 респондентов в возрасте от 18 лет путем телефонного интервью.