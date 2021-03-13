Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Более половины россиян поддержали идею создания отечественной ОС

Более половины россиян поддержали идею создания отечественной ОС

По данным опроса ВЦИОМ, 57% россиян одобряют идею разработки отечественной операционной системы для компьютеров: 27% опрошенных относятся к этому крайне положительно, а 30% склоняются к позитивной оценке.

Наибольшее одобрение такие планы получили у респондентов в возрасте 45–59 лет и от 60 лет и старше (по 65%). Нейтрально к ним относятся 27%, среди молодежи (18–24 лет) доля составила 43%.

Только 9% участников опроса отнеслись к идее отечественной ОС негативно. Среди сограждан в возрасте 18–24 лет такую позицию занимают 18% опрошенных. 7% людей не смогли определиться со своим ответом вообще.

39% россиян отметили, что российские программы и приложения скорее надежнее, чем зарубежные. Наоборот посчитали 31% опрошенных, а затруднились ответить 30%.

Опрос был проведен 4 марта среди 600 респондентов в возрасте от 18 лет путем телефонного интервью.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Аватар» обогнал «Мстители: Финал» по кассовым сборам
«Аватар» обогнал «Мстители: Финал» по кассовым сборам
Музыку Моргенштерна предложили использовать вместо гимна на Олимпиаде
Музыку Моргенштерна предложили использовать вместо гимна на Олимпиаде
Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию
Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию
Российские политики ответили на слова Украины о ненужности Донбасса
Российские политики ответили на слова Украины о ненужности Донбасса
В Крыму предрекли фиаско «трем китам» Украины по возвращению полуострова
В Крыму предрекли фиаско «трем китам» Украины по возвращению
Юрий Шатунов: «Если честно, я иногда бухаю!»
Юрий Шатунов: «Если честно, я иногда бухаю!»
Пряталась в ящике под кроватью: как задержали экс-президента Боливии
Пряталась в ящике под кроватью: как задержали экс-президента Боливии
Исторический рекорд: цена биткоина приблизилась к 60 тысячам долларов
Исторический рекорд: цена биткоина приблизилась к 60 тысячам долларов
Зеленскому «светит» второй срок: «слуги» намерены обратиться к президенту с важным предложением
Зеленскому «светит» второй срок: «слуги» намерены обратиться
Ведущий Первого канала назвал идеальную для здоровья детей температуру
Ведущий Первого канала назвал идеальную для здоровья детей температуру
Собчак описала свою реакцию на предложение денег за секс фразой «почти приятно»
Собчак описала свою реакцию на предложение денег за секс фразой
СМИ раскрыли имя тайного гостя Путина
СМИ раскрыли имя тайного гостя Путина

Топ на сегодня

Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
Власти Москвы оценили летальность от коронавируса в столице
Власти Москвы оценили летальность от коронавируса в столице

Еще по теме

Треть опрошенной молодежи пожелала покинуть Россию
Четверть опрошенных россиян сочли важным сохранение доступа к Telegram
Большинство опрошенных россиян оказались довольны ситуацией в стране
Более половины россиян поддержали участие РФ в конфликте в Сирии — опрос ФОН