Более трети россиян захотели быть чиновниками

Вадим Карасев

37% россиян, не работавших на госслужбе, хотели бы стать чиновниками. Такой результат показало исследование портала Superjob.

Госслужба привлекает 40% мужчин и 34% женщин, причем среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет чиновниками хотели бы стать 50%. Чаще всего такой ответ давали менеджеры по логистике (55%), PR-менеджеры (51%) и кладовщики (46%).

В Москве и Санкт-Петербурге госслужащими не против стать 45% жителей (и там, и там), в Воронеже и Самаре таких оказалось по 50%. Наибольшая доля желающих стать чиновниками в городах с населением меньше миллиона: Краснодаре (63%), Ростове-на-Дону (57%) и Красноярске (56%).

44% респондентов категорически отказались бы идти на госслужбу, а 19% вопрос поставил в тупик. Опрос проводился 2–17 февраля среди 5000 взрослых, экономически активных россиян, не имеющих опыта работы на госслужбе.







