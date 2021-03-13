Большунов указал на проблемы с применением командной тактики в сборной России

Вадим Карасев

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему сборная России по лыжным гонкам не использует на соревнованиях командную тактику, как это делают норвежцы. Его цитирует РИА Новости.

Чтобы использовать командную тактику, нужно, чтобы наши спортсмены были к финишным разборкам рядом, а у нас получается, что к финишу остаётся только сборная Норвегии и я один.

Описанная Большуновым ситуация складывалась в большинстве гонок с общего старта, в которых участвовали норвежские лыжники. Партнеры по команде, будучи не в силах поддерживать темп Большунова и норвежцев в течение всей гонки, вынуждены бороться лишь за первые позиции в группе преследователей. В частности, так получилось и во время марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе, который закончился скандалом с участием Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.