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Бритни Спирс беременна

Бритни Спирс беременна

Кажется, в семье Бритни Спирс (Britney Spears) скоро пополнение!

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс уже бы давно вышла замуж за своего возлюбленного, актера Сэма Асгари (Sam Asghari). Однако сделать этого она не может. Певица находится под опекой своего отца и борется за освобождение. Несмотря на это, Бритни и Сэм живут счастливой жизнью, поддерживают друг друга в трудную минуту и даже планируют завести ребенка.


Недавно 27-летний Сэм дал интервью изданию Forbes, в котором поделился своими планами на будущее. Оказалось, что парень мечтает стать молодым отцом.

«Мои приоритеты в жизни – оставаться скромным и понимать, откуда я пришел и куда иду. Я готов к следующему шагу в своей карьере, а также я готов перевести отношения на следующий уровень. Я хочу стать отцом, молодым отцом», – сказал он.

Сэм абсолютно готов к беременности Бритни. Интересно, а сама исполнительница в курсе событий? Отметим, что у Спирс уже есть два ребенка от бывшего мужа. А вот для Сэма будущий малыш станет первым.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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