ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс"

Алексей Вольцев

Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию московского коммерческого банка "Альба Альянс", сообщается на сайте регулятора.

Основанием для отзыва лицензии стало ходатайство самого "Альба Альянса", так как единственный владелец решил закрыть банк.

В ЦБ отметили, что у банка достаточно средств, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

Агентстве по страхованию вкладов заявили, что выплаты клиентам "Альба Альянса" начнутся не позже 26 марта. Объем выплат агентство оценивает в 9,3 миллиона рублей.