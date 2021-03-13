ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс"
Сегодня, 03:55 Алексей Вольцев
Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию московского коммерческого банка "Альба Альянс", сообщается на сайте регулятора.
Основанием для отзыва лицензии стало ходатайство самого "Альба Альянса", так как единственный владелец решил закрыть банк.
В ЦБ отметили, что у банка достаточно средств, чтобы удовлетворить требования кредиторов.Агентстве по страхованию вкладов заявили, что выплаты клиентам "Альба Альянса" начнутся не позже 26 марта. Объем выплат агентство оценивает в 9,3 миллиона рублей.
По материалам: ria.ru