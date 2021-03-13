Центральный аппарат СК займется делом инспектора, поймавшего браконьеров

Алексей Вольцев

Уголовным делом, возбужденным против инспектора, задержавшего браконьеров в природном заказнике в Бурятии, займутся следователи центрального аппарата СК РФ, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и руководству Бурятии взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника. В релизе пресс-службы вице-премьера ссылались на данные СМИ о том, что инспектор Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров - у него перелом руки и сотрясение мозга, но он, по информации СМИ, стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проведенных по делу следственных действиях.

"В центральный аппарат по поручению председателя передано уголовное дело в отношении участкового государственного инспектора в связи с ситуацией, произошедшей в государственном природном заказнике "Алтачейский" в республике Бурятия", - сказала Петренко.

По ее словам, в октябре 2020 года инспектор выехал на место незаконной охоты и задержал нарушителей, которые пытались скрыться и наехали на него. При этом региональные следователи наряду с уголовным делом на нарушителей завели дело и в отношении самого инспектора. "Заявитель полагает, что его уголовное преследование строится на основании предвзятых показаний лиц, которых он задерживал в заповеднике", - добавила Петренко.

Ранее сообщалось о завершении расследования в отношении фигурантов дела о незаконной охоте в Алтачейском заказнике, в ходе следствия участники уголовного процесса подали встречные заявления о совершении преступлений при задержании в лесу.

Согласно информации на сайте Байкальского государственного природного биосферного заповедника, с 3 марта 2011 года управление заказника "Алтачейский" осуществляется ФГБУ "Байкальский государственный заповедник".