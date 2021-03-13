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Что такое векторные отношения по Знаку Зодиака

Что такое векторные отношения по Знаку Зодиака

Векторные отношения — это когда в паре влюбленных есть доминирующий человек и тот, кто ему подчиняется. Грубо говоря, это неравноценный союз. У каждого из Знаков Зодиака есть свой хозяин и слуга. Эксперты рассказали о том, как узнать, кто и кем является для вас.


У каждого из нас уникальный характер и энергетика, поэтому предсказать заранее, как будут развиваться отношения, бывает непросто. Тем не менее определить векторные отношения можно по Знаку Зодиака. Самое главное в любви — научиться доверять любимому человеку, но в векторных отношениях чрезмерное доверие может стоить вам очень дорого.

Описание векторных отношений

Это неравноценный брак или отношения. В таком союзе никогда не будет спокойствия и гармонии. Один человек всегда доминирует над другим. Люди, которые бывали в таких отношениях, могут вспомнить, что это было время сильных эмоций. Это происходит из-за столкновения противоположностей.

В самом начале таких отношений влюбленные чувствуют очень сильное притяжение. Появляется доверие и страсть. Но вскоре столь же быстро появляется недопонимание. Получается замкнутый круг, ведь влюбленные понимают, что вместе им тяжело, но раздельно тоже плохо.

Плюсы и минусы таких отношений


В качестве главных плюсов стоит выделить страсть и очень мощные позитивные эмоции в самом начале. К сожалению, эти бурные чувства являются единственной хорошей чертой векторного союза. Среди побочных плюсов стоит выделить то, что такие отношения в большинстве случаев являются кармическими. Это значит, что, пребывая в них, вы очищаетесь от своих долгов перед Вселенной. Также такие отношения побуждают творческих людей к порывам — написать песню, рассказ, нарисовать картину и так далее.

Минусов у векторного брака или отношений гораздо больше: у них точно есть конец. Чем раньше такой союз распадется, тем больше нервов удастся сохранить обоим его участникам. В таких отношениях хозяин подчиняет себе слугу. Развиваются манипуляции, тирания. Равноправия в векторных отношениях не будет никогда.

Какие Знаки вступают в векторные отношения

Чтобы определить, с кем у вас будут векторные отношения, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обратиться за помощью к так называемому  векторному кольцу:

Близнецы — Скорпион — Дева — Стрелец — Овен — Весы — Рыбы — Лев — Рак — Козерог — Водолей — Телец — Близнецы

Тот, кто справа — всегда слуга. Тот, кто слева — хозяин. Допустим, ваш Знак Зодиака — Рыбы. Это значит, что повышенная вероятность векторных отношений у вас будет с Весами и Львом. Весы в этом случае будут выступать в роли вашего хозяина, а Львы будут слугами.


Слуга — это тот, кто жертвует своими ресурсами ради хозяина. Хозяин эту энергию и ресурсы принимает, но почти никогда ничего не дает взамен.

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По материалам: dailyhoro.ru
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