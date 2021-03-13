Деми Ловато стала лесбиянкой: «Обожаю секс с девушками»

Анастасия Иванова

Некоторое время назад Деми Ловато (Demi Lovato) рассталась со своим бойфрендом Максом Эрихом (Max Ehrich). Этот шаг заставил певице многое понять: расставания приводят к удивительным открытиям.

Популярная американская исполнительница Деми Ловато дала интервью для журнала Glamour. В нем певица призналась, что много лет отрицала свою сексуальную ориентацию. Оказывается, Деми чувствует влечение к девушкам. Певица обнаружила, что ее квир-ощущения слишком сильны, чтобы встречаться с мужчиной в это время своей жизни.

«Я переспала с девушкой и поняла, что мне это нравится гораздо больше. Мне стало легче», — призналась Ловато.

Кроме того, секс с парнями девушке противен. По ее словам, она «не хотела совать туда свой рот», когда находилась рядом с голым мужчиной. Исполнительница осознала, что куда больше ценит дружбу с противоположным полом, нежели интим. Теперь Деми планирует лучше разобраться в своей сексуальности, чтобы четко понять, какой кем она себя ощущает. Пока певица не готова навешивать на себя ярлыки.

Довольно смелое признание, не так ли?