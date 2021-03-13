Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Деми Ловато стала лесбиянкой: «Обожаю секс с девушками»

Деми Ловато стала лесбиянкой: «Обожаю секс с девушками»

Некоторое время назад Деми Ловато (Demi Lovato) рассталась со своим бойфрендом Максом Эрихом (Max Ehrich). Этот шаг заставил певице многое понять: расставания приводят к удивительным открытиям.

Популярная американская исполнительница Деми Ловато дала интервью для журнала Glamour. В нем певица призналась, что много лет отрицала свою сексуальную ориентацию. Оказывается, Деми чувствует влечение к девушкам. Певица обнаружила, что ее квир-ощущения слишком сильны, чтобы встречаться с мужчиной в это время своей жизни.


«Я переспала с девушкой и поняла, что мне это нравится гораздо больше. Мне стало легче», — призналась Ловато.

Кроме того, секс с парнями девушке противен. По ее словам, она «не хотела совать туда свой рот», когда находилась рядом с голым мужчиной. Исполнительница осознала, что куда больше ценит дружбу с противоположным полом, нежели интим. Теперь Деми планирует лучше разобраться в своей сексуальности, чтобы четко понять, какой кем она себя ощущает. Пока певица не готова навешивать на себя ярлыки.

Довольно смелое признание, не так ли?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа нового типа в России
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа нового
Названы возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в России
Названы возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в России
Названы способные вызвать рак вирусы
Названы способные вызвать рак вирусы
Потери на фронте: возле Марьинки снайпер врага застрелил украинского военнослужащего
Потери на фронте: возле Марьинки снайпер врага застрелил украинского
Кристина Асмус: «Сцена в «Тексте» была настоящей»
Кристина Асмус: «Сцена в «Тексте» была настоящей»
Деми Ловато стала лесбиянкой: «Обожаю секс с девушками»
Деми Ловато стала лесбиянкой: «Обожаю секс с девушками»
MoneyGram перестала работать с физлицами в России
MoneyGram перестала работать с физлицами в России
В США назвали три "крутейших" самолета России
В США назвали три "крутейших" самолета России
СНБО Украины решил "кинуть" китайских инвесторов "Мотор Сич"
СНБО Украины решил "кинуть" китайских инвесторов "Мотор Сич"
Глава ВОЗ посетовал на недофинансирование программы борьбы с коронавирусом
Глава ВОЗ посетовал на недофинансирование программы борьбы с
Названы самые популярные у россиян криптовалюты
Названы самые популярные у россиян криптовалюты
В США временно сняли запрет на сотрудничество с Xiaomi
В США временно сняли запрет на сотрудничество с Xiaomi

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19

Еще по теме

Деми Ловато зависимости: «Наркотики помогли мне избежать смерти»
Деми Ловато выступила с публичной критикой в адрес Тейлор Свифт
Модная битва: Нормани против Деми Ловато
Деми Ловато выложила фото в бикини и намеренно показала целлюлит