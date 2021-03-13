Депутат Госдумы Шеремет ответил на призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым
Так он ответил на заявление Кулебы, который на неформальном заседании СБ ООН потребовал от России "занять неполитизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.
"Все это выглядит весьма удивительно. Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы", — сказал Шеремет РИА Новости.
Он пояснил, что если у Кулебы есть желание посетить полуостров "для приобретения опыта по развитию территорий", то ему следует обратиться в российский МИД и согласовать визит.Украина пытается всячески преградить доступ в Крым и для своих граждан, и для иностранцев: вводит санкции и запугивает уголовными делами — поскольку "боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России".
Российские и крымские власти неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.