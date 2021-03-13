Депутат Госдумы Шеремет ответил на призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым

Лидия Мартынова

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу не выдумывать небылицы насчет закрытости Крыма.

Так он ответил на заявление Кулебы, который на неформальном заседании СБ ООН потребовал от России "занять неполитизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.





"Все это выглядит весьма удивительно. Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы", — сказал Шеремет РИА Новости.

Он пояснил, что если у Кулебы есть желание посетить полуостров "для приобретения опыта по развитию территорий", то ему следует обратиться в российский МИД и согласовать визит.

Украина пытается всячески преградить доступ в Крым и для своих граждан, и для иностранцев: вводит санкции и запугивает уголовными делами — поскольку "боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России".

Российские и крымские власти неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.