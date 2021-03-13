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Депутат Рады устроил перепалку с охраной во время выступления Зеленского

Депутат Рады устроил перепалку с охраной во время выступления Зеленского
Украинский депутат Юрий Камельчук устроил скандал во время выступления президента страны Владимира Зеленского, вступив в перепалку с охранниками главы государства, отказавшимися пропускать его на мероприятие, передает РИА Новости со ссылкой на видеоматериал опубликованный украинскими СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел на открытии XI съезда партии "Слуга народа". Заявив, что Камельчук не прошел регистрацию, охранники отказались пропускать депутата на мероприятие. После этого парламентарий силой пытался попасть в зал.

По данным СМИ, комментируя произошедшее, Камельчук заявил, что на него "нападали".

сообщило, что Зеленский высказался о языковой проблеме на Украине
Политика

По материалам: ria.ru
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