Дмитрий Дмитренко соскучился по телестройке

Вадим Карасев

Уход Рапунцелей с проекта случился незадолго до закрытия шоу и не был таким уж безоблачным. Зрители были уверены, что Рапунцели вечны и никогда не покинут шоу, но что-то случилось, и даже выпуск ББ, посвященный им, был разгромным. Однако несмотря на такой не слишком приятный финал, Дима признается, что соскучился по тем временам, когда его семья жила под камерами.

«Хорош о проекте мечтать», «Сороковник на носу, они все о проекте думают», «А чего скучать? Вас там гнобили, подставляли, обижали», - высказываются пользователи.

Сколько раз Ольга Рапунцель жаловалась, что из-за камер у них совсем нет личной жизни. Так ее и Диму Дмитренко раздражало то, что за каждым их шагом следят. Зрители не верили в эти жалобы, ведь если супруги действительно страдали из-за этого, они бы собрали вещи и ушли. А раз не делали, значит, все более чем устраивало, пишет newstes.ru.И вот более чем явное подтверждение того, что никто не собирался уходить. Дима Дмитренко грустит по тем временам, когда он был участником телестройки. Наверняка ностальгия стала результатом новостей о кастинге и скором старте проекта. Но Рапунцелям там в любом случае не будут рады. Они не подходят по возрасту, статусу и даже по критериям.Хотя Дима Дмитренко и тешит себя иллюзиями, что он талантливый и креативный, реализовать себя в сфере актерства или шоу-бизнеса ему не удалось. Он обещает подписчикам уже вторую песню, но и первая интересна была только тем, что она оказалась плагиатом. Ролики для Тик-Тока у него получаются неплохо, но сколько еще можно выезжать на подростком контенте?Поклонники Рапунцелей поддерживают их во всем, но идею возвращения на проект даже в теории не рассматривают. У пары двое детей, пора подумать об их будущем и начать понемногу работать на свою репутацию. А то старшую дочь не удается устроить в детский сад, с младшей начнутся те же проблемы, и думать уже нужно не о проекте.