Доктор Мясников назвал пользу холестерина

Вадим Карасев

Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал пользу холестерина. Об этом он рассказал в эфире своей программы на канале «Россия 1», фрагмент выпуска публикует «Вести.Ru».

По словам Мясникова, люди с маниакальным упорством борются с холестерином, но в то же время он вырабатывается в печени. «Зачем Господь Бог сделал, чтобы печень его вырабатывала? Мало нам проблем?» — задался вопросом доктор.

Важность холестерина заключается в том, что из него делаются все стероидные гормоны, в том числе и половые, объяснил врач. Кроме того, холестерин является частью клеточных мембран в организме человека.

«На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. А если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались», — отметил специалист. При этом он уточнил, что избыток холестерина действительно может быть вреден, но добавил, что избыток вреден всегда.

Ранее Мясников рассказал, что наиболее эффективными продуктами для защиты от рака являются брокколи, куркума и зеленый чай. Он также рекомендовал употреблять красные фрукты и овощи, содержащие ликопин. По словам Мясникова, это вещество предотвращает образование некоторых злокачественных опухолей.