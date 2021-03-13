Доктор Мясников назвал провоцирующий рак распространенный вирус

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о широко распространенном вирусе Эпштейна-Барра, которым заражены около 95 процентов людей в мире. В эфире своей программы на канале «Россия 1» доктор также заявил, что он может провоцировать рак, его слова приводит РИА Новости.

Мясников отметил, что этим вирусом, который также называют вирусом герпеса человека четвертого типа, большинство людей заражаются еще в детстве. Впоследствии инфекция может проявляться при ослаблении иммунитета.

«Активируясь, он вызывает жуткие болезни: лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям», — объяснил доктор.

При этом, по словам врача, вирус может не проявлять в течение жизни, если человеку удается сохранить иммунный барьер. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни, следить за сном и питанием, а также стараться избегать стресса, уверен специалист.

Ранее Мясников перечислил продукты, употребление которых позволит наиболее эффективно защититься от рака. В этот список он включил брокколи, куркуму, зеленый чай, а также красные фрукты и овощи, в которых содержится ликопин.