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Доктор Мясников назвал способ пережить весну

Доктор Мясников назвал способ пережить веснуФото: Владимир Песня / РИА Новости

Чтобы пережить текущую весну, нужно не думать о прошлом и не переживать о будущем. Такой способ назвал главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников, передает URA.RU.

Мясников добавил, что надо обратить внимание на здоровый образ жизни, не переедать и много двигаться.

«И не делать гадости [другим]», — заключил он.

Ранее Мясников рассказал, что наиболее эффективными продуктами для защиты от рака являются брокколи, куркума и зеленый чай. Он также рекомендовал употреблять красные фрукты и овощи, содержащие ликопин. По словам Мясникова, это вещество предотвращает образование некоторых злокачественных опухолей.

В феврале он перечислил продукты, которые могут быть опасны для здоровья. Так, Мясников назвал консервы и различные соления, которые могут стать причиной интоксикации. Медик также напомнил об опасности употребления колбас, соленой и копченой рыбы — по их внешнему виду и запаху данных продуктов невозможно определить наличие токсичных веществ.

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По материалам: lenta.ru
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