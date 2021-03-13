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Двойной рекорд: цена биткоина впервые превысила $60 тысяч

Двойной рекорд: цена биткоина впервые превысила $60 тысяч
Второй рекорд за день установила криптовалюта биткоин, ее цена в моменте превышала отметку в 60 тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На бирже Binance биткоин по состоянию на 14.29 мск рос в цене на 5,77%, до 60 104 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14.33 мск биткоин дорожал на 7,08%, до 59 952 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ранее сообщалось, что цена биткоина в субботу резко подскочила вверх и превысила 59 тысяч долларов за единицу.

сообщило, что нефть марки Brent продолжает дорожать.
Экономика

По материалам: ria.ru
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