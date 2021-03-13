Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались: первые подробности

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались: первые подробности

Западные СМИ сообщили о расставании Дженнифер Лопес и баскетболиста Алекса Родригеса. Пара была вместе 4 года, более того, этим летом планировалась большая и шумная свадьба, на которой должен был гулять весь Голливуд, а прошлой осенью Алекс сделал Дженнифер предложение и купил Джей личный самолет. Основной версией расставания называют новое увлечение Алекса, своей помощницей Маргарит. «Он изменил» — Об этом пишет издание People.


Не исключено, что Дженнифер стала жертвой измены и предательства. По другой версии, Алекс устал терпеть постоянные сьёмки, гастроли, клипы, запись музыки невесты и охладел к Дженнифер. К тому же, источники сообщают, что Дженнифер Лопес всегда на первое место ставила детей, а потом уже личную жизнь.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Инвестор решил засудить Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов
Инвестор решил засудить Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных сигарет
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в России
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в
Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР из-за интервью Меган Маркл
Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР из-за интервью Меган
Песков заявил о неоспоримой макроэкономической стабильности в России
Песков заявил о неоспоримой макроэкономической стабильности в России
Дженнифер Лопес рассталась с женихом накануне свадьбы
Дженнифер Лопес рассталась с женихом накануне свадьбы
Финалистка «Пацанок» Бэлла Кузнецова о скандале: «Костья Купер поймала звезду»
Финалистка «Пацанок» Бэлла Кузнецова о скандале: «Костья Купер
Российская версия «Дикого ангела». Выбираем актеров, которые могли бы сыграть в сериале
Российская версия «Дикого ангела». Выбираем актеров, которые могли бы
Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
"Artik & Asti" ностальгируют по 2000-м в новом мини-альбоме "Миллениум"
"Artik & Asti" ностальгируют по 2000-м в новом мини-альбоме
Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров
Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий
Китай отреагировал на решение Украины национализировать "Мотор Сич"
Китай отреагировал на решение Украины национализировать "Мотор Сич"

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор
Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
Российские ученые оценили еще одну причину неуязвимости перед COVID-19
Российские ученые оценили еще одну причину неуязвимости перед COVID-19
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм

Еще по теме

Дженнифер Лопес трогательно призналась в любви Алексу Родригесу
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили предрождественский шопинг в Майами
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прошлись по бутикам в Беверли-Хиллз: фото
СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес скоро объявят о помолвке