Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались: первые подробности

Анастасия Иванова

Западные СМИ сообщили о расставании Дженнифер Лопес и баскетболиста Алекса Родригеса. Пара была вместе 4 года, более того, этим летом планировалась большая и шумная свадьба, на которой должен был гулять весь Голливуд, а прошлой осенью Алекс сделал Дженнифер предложение и купил Джей личный самолет. Основной версией расставания называют новое увлечение Алекса, своей помощницей Маргарит. «Он изменил» — Об этом пишет издание People.

Не исключено, что Дженнифер стала жертвой измены и предательства. По другой версии, Алекс устал терпеть постоянные сьёмки, гастроли, клипы, запись музыки невесты и охладел к Дженнифер. К тому же, источники сообщают, что Дженнифер Лопес всегда на первое место ставила детей, а потом уже личную жизнь.