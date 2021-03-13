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Дженнифер Лопес рассталась с женихом накануне свадьбы

Дженнифер Лопес рассталась с женихом накануне свадьбы

Иностранные журналисты сообщили о распаде звездной пары Лопес-Родригес. Влюбленные должны были сыграть роскошную свадьбу еще прошлым летом, однако торжество пришлось отменить из-за пандемии. Причина расставания пока не называется, однако, уже давно ходят слухи о похождениях Алекса на стороне.


Два года Дженнифер Лопес находилась в статусе невесты, а сегодня стало известно, что влюбленные и вовсе отменили помолвку. По слухам, артистка рассталась с Алексом Родригесом в минувшую пятницу, что именно стало причиной раскола пары пока неизвестно.

А ведь еще в конце прошлого месяца бейсболист поделился совместным кадром с артисткой, подписав нежными словами: «Скучаю по этой девушке». Сейчас Дженнифер находится в Доминиканской Республике. Там звезда активно погружается в работу над грядущим боевиком Shotgun Wedding, съемки которого переносились из-за пандемии.

Коронавирус подпортил планы и в личной жизни 51-летней Лопес. Актриса должна была выйти замуж еще в прошлом году. Церемонию влюбленные собирались устроить в живописном местечке в Италии, однако карантин заставил их отменить дату, причем дважды.

«Я чувствую, что нет никакой необходимости устраивать пышную свадьбу прямо сейчас. Это не самое главное в жизни. Важно наслаждаться обществом друг друга, проводить вместе время и быть благодарными за то, что имеем», — вздыхала невеста.

К слову, неудачи на пару стали сыпаться сразу же после помолвки. Не успела Лопес похвастаться роскошным кольцом за $1,8 миллионов, как бейсболист Хосе Кансеко заявил, что Родригес спал с его экс-супругой за спиной у звезды. «Я своими ушами слышал, как Алекс звонил ей. Этот парень — просто кусок дерьма», — уверял мужчина.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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